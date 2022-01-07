Бишкек, 7 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. 7 января в Казахстан для участия в миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направились подразделения киргизских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Киргизии.

President.kg Киргизские военные

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«Воинский контингент нашей республики направился в Казахстан», — заявил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин 6 и 7 января провел несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ, в том числе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в республике.

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