Москва, 7 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с главой Минобороны Казахстана. Об этом 7 января сообщили в российском оборонном ведомстве.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Отмечается, что Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане.

«По всем обсуждаемым вопросам достигается согласие», — сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры обороны России и Соединенных Штатов Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону вопросы безопасности.

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