Париж, , 16:36 — REGNUM Ален Фрашон — французский журналист — составил список регионов, в которых в 2022 г. потенциально может вспыхнуть вооруженный конфликт, пишет Le Monde.

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Одним из таких регионов, по мнению журналиста, является Иран. Иран уже достиг уровня обогащения урана в 60%, при этом до уровня, необходимого для его использования в военных целях, нужен месяц, считают эксперты. Это подталкивает США и Израиль к удару по ядерному комплексу Ирана, что «не останется без ответа», отмечает автор.

Тайвань — еще один «опасный» регион. Китай проводит маневры, которые, как считают в США, могут привести к «вмешательству» на остров. Байден при этом сохраняет двусмысленность, пишет автор.

Украина — последний из регионов. Автор считает, что РФ напрямую заявила о своих амбициях, когда представила США требования по гарантиям безопасности, при этом ей необходимо будет действовать в случае, если не получит удовлетворения по «красным» линиям.