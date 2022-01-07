Париж, 7 января, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен вновь провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением Макарон выступил 7 января на пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», — сказал он.

По его словам, Евросоюз должен вести диалог с Россией, но «вести диалог — это не значит идти на уступки». В первую очередь диалог позволяет рассмотреть то, что является предметом разногласий, заключил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн подтвердили в Москве приверженность Минским договоренностям.

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