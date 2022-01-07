Москва, , 16:32 — REGNUM Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского — рассказала, как определить «флурону» — одновременное заражение гриппом и COVID-19.

Эпидемия гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Выявить «флурону» непросто, т.к. для гриппа характерно быстрое нарастание симптомов: температура может за несколько часов подняться до 39 градусов, появляется головная боль, ломота в мышцах.

А при COVID-19 признаки заболевания развиваются постепенно. Однако, если к вышеуказанным симптомам добавляется потеря обоняния, то это может свидетельствовать об одновременном заражении двумя вирусами.