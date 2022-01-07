Тбилиси, 7 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Этой зимой в Грузии новая волна распространения коронавируса может совпасть с вспышкой гриппа. Об этом 7 января сообщил агентству «ИнтерпрессНьюс» руководитель Национальной технической группы по иммунизации Иване Чхаидзе.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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«Ожидаемо одновременное инфицирование гриппом и коронавирусом, в этом плане нынешний год может отличаться от предыдущего года», — сказал врач.

Он отметил, что Национальный центр контроля заболеваний (NCDC) Грузии следит за ситуацией. Мониторинг гриппа в стране ведётся на опорных базах.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 7 января, выявили 600 случаев заражения штаммом «Омикрон». Глава NCDC ранее отметил, что последствия этого штамма реже бывают тяжелыми, чем «предшественники». Он выразил надежду, что с этой мутацией пандемия закончится.