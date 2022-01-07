Оттава, , 16:29 — REGNUM Жители Канады стали болеть неизвестным неврологическим заболеванием, первые его случаи выявлены в провинции Нью-Брансуик, пишет The Guardian.

По данным сотрудника сети здравоохранения Vitalité, неизвестная болезнь приводит к скорому снижению умственных способностей среди достаточно молодых канадцев.

У заболевших наблюдались спазмы мышц, нарушение работы вестибулярного аппарата, проблемы с памятью. Среди других симптомов — боль в конечностях. Еще не исключаются галлюцинации и бессонница.

Число подтвержденных случаев растет, причем на больничную койку попадают люди, ранее не имевшие проблем со здоровьем. Официальное число расследуемых случае заражения — 48.