Оттава, 7 января 2022, 16:29 — REGNUM Жители Канады стали болеть неизвестным неврологическим заболеванием, первые его случаи выявлены в провинции Нью-Брансуик, пишет The Guardian.
По данным сотрудника сети здравоохранения Vitalité, неизвестная болезнь приводит к скорому снижению умственных способностей среди достаточно молодых канадцев.
У заболевших наблюдались спазмы мышц, нарушение работы вестибулярного аппарата, проблемы с памятью. Среди других симптомов — боль в конечностях. Еще не исключаются галлюцинации и бессонница.
Число подтвержденных случаев растет, причем на больничную койку попадают люди, ранее не имевшие проблем со здоровьем. Официальное число расследуемых случае заражения — 48.