Екатеринбург,
7 января 2022, 17:01 — REGNUM В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоялось праздничное Рождественское богослужение. Рождественскую службу возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рожденственский вертеп
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе
Алексей Колчин © ИА REGNUM