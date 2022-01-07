Москва, , 16:25 — REGNUM В столице России, Москве, ожидается облачная погода с небольшим снегом, после чего город накроют морозы до — 20 градусов. Об этом 7 января сообщается на официальном сайте города.

Мороз Pixabay.com

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8, 9 и 10 января температура воздуха столице днем составит до — 7 градусов, ночью — до — 11. Скорость ветра — до 10 м/с.

Уже 11 января ветер ослабнет, а столбики термометра опустятся до — 12 градусов. 12 января похолодание продолжится, днем температура воздуха может опуститься до — 15 градусов, ночью — до — 20.