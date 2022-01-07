Минск, , 16:19 — REGNUM 2021 год для Белоруссии был непростым, но лучше чем 2020-й. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая в Рождество Христово храм в Минске.

Александр Лукашенко President.gov.by

«2020 год для нас был очень непростым, но весьма полезным, — цитирует главу государства БЕЛТА. — И мы тогда надеялись, что истекший 2021 год будет обязательно лучше. Давайте будем искренни: он был непростым (простых не бывает, и не будет никогда), но он все-таки был лучше, чем 2020-й».

При этом он добавил, что 2021 г. был уроком для жителей страны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшегося совещания по вопросам реализации «исторической политики» заявил, что он указал на необходимость выработать чёткую концепцию оценки событий и роли личностей в истории белорусского государства.