Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM За первую неделю 2022 года после проверок около 1000 многоквартирных домов Петербурга жилищные инспекторы возбудили 55 административных дел в отношении должностных и юридических лиц за плохую уборку снега, наледи и мусора. Нарушители будут оштрафованы на общую сумму 6,4 млн рублей, сообщили 7 января в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Санкт-Петербурга.

Миллионная улица в центре Петербурга, 5 января 2022 года Елена Молчанова © ИА REGNUM

В том числе призовут к ответу нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — «Невский экологический оператор».

За неделю во всех 18 районах Санкт-Петербурга были проверены 24 государственных, 40 частных управляющих компаний и 31 ТСЖ и ЖСК.

«Нарушения были установлены в 29% от проверенных адресов. Больше всего замечаний за выходные дни отмечено по очистке кровель от снега (37% от общего количества нарушений) и не вывезенным твердым коммунальным отходам с контейнерных площадок (20%)», — отметили в ГЖИ.

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