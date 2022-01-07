Москва, 7 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 и 7 января провел несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ, в том числе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в республике. Об этом 7 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Вчера и сегодня президент Путин провел целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран — членов ОДКБ», — сказал Песков.

Он добавил, что состоялись в том числе разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, Белоруссии Александром Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, согласно договоренности с казахской стороной, представители миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям на территории Казахстана.

Читайте также: В Минобороны России рассказали о задачах миротворческих сил в Казахстане