Москва, 7 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 50 авиарейсов. Об этом 7 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) ThePixelman Самолет

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 22 рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 10 авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 13 рейсов, еще шесть отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что облачная погода, местами — снег, температура до — 7 градусов ожидается в столице России 7 января.