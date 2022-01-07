Стамбул, Турция, , 16:04 — REGNUM К защите и пропаганде культурного наследия Турции призвал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил во время выступления на открытии II биеннале «Йедипете» в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы государства, пустой потерей времени являются попытки приобщения к культуре и ценностям народов других регионов мира.

Эрдоган добавил, что интерес к богатству культурного наследия Турции нужно прививать гражданам, в особенности молодому поколению.

«Работа в этом направлении должна продолжаться по нарастающей, — цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı. — Необходимо задействовать все наши средства против коварных атак, направленных на оправдание попыток выдать безнравственность и аморальность за искусство. Мы поддерживаем каждый шаг, направленный на защиту традиционных ценностей в сфере культуры и искусства».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска проекта «Национальные технологии и новые инвестиции» заявил, что на создание оборонного сектора, способного удовлетворять все потребности вооруженных сил Турции, держат курс власти страны.