Нур-Султан, , 16:03 — REGNUM Жители Нур-Султан начали вступать в народную дружину, которая будет помогать сотрудникам МВД Казахстана. Об этом сообщает телеканал «Хабар — 24».

Нур-Султан (сс) Ninara

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По данным журналистов, граждане сами проявили желание сформировать отряды, чтобы не допустить беспорядков и мародёрства. В дружину вступило около 500 человек.

Планируется, что они будут помогать охранять государственные объекты и предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января, а с 4 января в Алма-Ате и Актюбинске начались массовые беспорядки. Сообщается о сотнях пострадавших. Со стороны силовиков погибли 18 человек.

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