Москва, 7 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Самыми распространёнными типами кибератак в 2022 году станут атаки с использованием социальной инженерии, программы-шифровальщики и атаки на мобильные устройства. Об этом рассказали эксперты, опрошенные газетой «Известия».

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Технический директор специализирующейся на решениях в сфере кибербезопасности компании Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин предположил, что в 2022 году преступники продолжат активно использовать атаки с применением социальной инженерии. Среди атак этого типа он выделил фишинг — рассылку электронных писем или сообщений другого типа со ссылками на поддельные сайты, которые используются для получения доступа к логинам и паролям пользователей в различных сервисах. Среди угроз в корпоративном секторе Кондрашин отметил повышенный интерес злоумышленников к атакам на цепочки поставок.

Эксперты Positive Technologies добавили, что программы-шифровальщики останутся одной из главных угроз в 2022 году. Такие программы используются для атак на компьютерные системы крупных организаций. Они блокируют доступ к хранящимся там данным, после чего киберпреступники требуют выкуп за восстановление данных. В 2021 году от таких действий пострадали оператор трубопроводов Colonial Pipeline, пищевая компания JBS Food и другие крупные организации.

Руководитель группы защиты инфраструктурных IT компании «Газинформсервис» Сергей Полунин отметил, что одной из главных угроз станут атаки на мобильные устройства. Часто на смартфонах и других гаджетах используются мобильные приложения банков, при этом устройства не всегда оперативно получают обновления безопасности.