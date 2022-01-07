Канберра, 7 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Белоруссии Егора Герасимова в матче четвертьфинала на турнире в Аделаиде. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Спортсмен из России обыграл белорусского теннисиста в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 55 минут. За это время Хачанов восемь раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать пять брейк-пойнтов из 11. Его оппонент за это же время дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Отметим, в полуфинале турнира в Аделаиде Карен Хачанов встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем.