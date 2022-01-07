Москва, , 15:59 — REGNUM Ряд телефонных разговоров по ситуации в Казахстане со своими коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая казахского президента Касым-Жомарта Токаева, провел в последние два дня президент РФ Владимир Путин. Об этом 7 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на XVI российско-казахстанском форуме в Омске Akorda.kz

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«Вчера и сегодня президент Путин провел целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран — членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении», — сказал он.

Также представитель Кремля добавил, что президент РФ «неоднократно говорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым».

При этом Песков пояснил, что в ходе бесед Путина с президентом Казахстана велось обсуждение обстановки в республике, а также совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом, в целях обеспечения порядка в стране и для безопасности граждан Казахстана.

«Наряду с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что, согласно договоренности с казахской стороной, представители миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям на территории Казахстана.