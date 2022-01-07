Оберхоф, Германия, 7 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем в спринте среди мужчин на дистанции 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в Оберхофе. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Götz A. Primke Биатлон

Победный результат российского спортсмена составил 27 минут 00,8 секунды при одном промахе

Вторым финишировал представитель Франции Эмильен Жаклен, отставший от победителя на +6,5 секунды при двух промахах. Третье место занял Стурла Легрейд из Норвегии, который отстал от лидера на +15,1 секунды при одном промахе.

При этом в десятку лучших вошли еще два биатлониста из России: занявший шестое место Антон Бабиков (+23,0 секунды и ни одного промаха) и ставший восьмым Даниил Серохвостов (+25,8 секунды и два промаха).

Напомним, мужской спринт в Оберхофе был перенесен с 6 на 7 января из-за теплой погоды и недостатка снега на трассе.