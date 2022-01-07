Биатлонист Логинов победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Оберхоф, Германия, 7 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем в спринте среди мужчин на дистанции 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в Оберхофе. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Победный результат российского спортсмена составил 27 минут 00,8 секунды при одном промахе
Вторым финишировал представитель Франции Эмильен Жаклен, отставший от победителя на +6,5 секунды при двух промахах. Третье место занял Стурла Легрейд из Норвегии, который отстал от лидера на +15,1 секунды при одном промахе.
При этом в десятку лучших вошли еще два биатлониста из России: занявший шестое место Антон Бабиков (+23,0 секунды и ни одного промаха) и ставший восьмым Даниил Серохвостов (+25,8 секунды и два промаха).
Напомним, мужской спринт в Оберхофе был перенесен с 6 на 7 января из-за теплой погоды и недостатка снега на трассе.