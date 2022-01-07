Москва, , 15:44 — REGNUM Согласно договоренности с казахской стороной, представители миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям на территории Казахстана. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Прибывают миротворцы

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«По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что прибывшие в Казахстан миротворческие силы ОДКБ занимаются выполнением задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов и жизненно важных объектов инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане.