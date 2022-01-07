Среднеуральск, Свердловская область, , 15:42 — REGNUM В Среднеуральске Свердловской области снято ограничение на передвижение общественного транспорта. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Снег

Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Выявленные ранее недостатки в зимнем содержании дорог, влиявшие на безопасность дорожного движения, уже устранены. «Движение маршрутных транспортных средств восстановлено», — отметили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение было введено 7 января. Оно касалось маршрутов № 111 «Екатеринбург — Среднеуральск» и № 223 «Ганина Яма — Среднеуральск».

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