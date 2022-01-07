Среднеуральск, Свердловская область, 7 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Среднеуральске Свердловской области снято ограничение на передвижение общественного транспорта. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Снег

Выявленные ранее недостатки в зимнем содержании дорог, влиявшие на безопасность дорожного движения, уже устранены. «Движение маршрутных транспортных средств восстановлено», — отметили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение было введено 7 января. Оно касалось маршрутов № 111 «Екатеринбург — Среднеуральск» и № 223 «Ганина Яма — Среднеуральск».