Вашингтон, 7 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Хавьер Коломина — спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии — заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«НАТО разделяет обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны … воздерживаться от насилия и начать диалог. Власти должны уважать международные обязательства в области прав человека, включая право на мирный протест», — написал он в Twitter.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января.

До 19 января введен режим ЧП.