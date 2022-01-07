Оренбург, , 15:30 — REGNUM В Оренбургской области выявили ещё 94 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе обнаружили уже 108 638 случаев коронавирусной инфекции. Из новых пациентов 28,7% граждан находятся в возрастном диапазоне от 18 до 44 лет. Ещё 25,5% граждан — возрастом от 45 до 59 лет.

Выздоровели уже 97 498 человек. А скончались от COVID-19 уже 3489 граждан.