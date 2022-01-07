У Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор
Минск, 7 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. У президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 января состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко и Владимир Путин
В скором времени будут представлены подробности разговоров глав государств. Какие темы обсуждали Путин и Лукашенко — пока не сообщается.
Ранее Лукашенко назвал протесты в Казахстане «уроком для Белоруссии».