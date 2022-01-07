Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки и восстановление правопорядка в Казахстане. Об этом 7 января говорится в заявлении генсекретаря ШОС Чжан Мина.

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«Рассчитываем на скорейшую стабилизацию …, восстановление правопорядка и общественной безопасности …, обеспечение прав и интересов всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа Казахстана», — отмечается в заявлении на сайте ШОС.

«Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Казахстане как в государстве-члене ШОС является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе», — подчеркивается в сообщении.

Генсек ШОС также выразил соболезнования родным и близким погибших.