Ереван, 7 января 2022, 15:26 — REGNUM Оправка Ереваном миротворцев к Казахстан подтверждает, что в Армении после смены власти внешнеполитический курс не изменился. Об этом 7 января заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армен Григорян.
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Он отметил, что правящая партия «Гражанский договор», которая пришла в Армении к власти в ходе «цветной революции» изначально обещала сохранить этот курс. По этому премьер-министр республики Никол Пашинян, будучи председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ согласился, что организация должна помочь Казахстану.
«Демократия в Армении остается внутренней повесткой, с помощью которой в 2021 году удалось урегулировать внутриполитический кризис, стабилизировать ситуацию в стране и продвинуться вперед», — сказал Григорян.
Напомним, ранее Григорян состоял в неправительственной организации Transparency International, которую основал один из бывших членов руководства Всемирного банка. НПО финансируют государственные организации и негосударственные фонды западных стран.
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