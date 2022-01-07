Бостон, США, 7 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Бостон Брюинз». Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Во втором периоде 24-летний российский хоккеист столкнулся с нападающим «Бостона» Трентом Фредериком, после чего упал на лед, в результате чего получил травму верхней части тела и не смог продолжить свое участие в матче.

При этом Капризов провел на льду во встрече 11 минут и отметился за это время одной забитой шайбой. В общей сложности в активе игрока 40 (14 шайб + 26 результативных передач) очков в 32 матчах в нынешнем сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:3.