Мельбурн, Австралия, 7 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова переиграла другую спортсменку из РФ Анастасию Потапову в матче четвертьфинала турнира в Мельбурне. Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.wtatennis.com Вероника Кудерметова

Кудерметова обыграла Потапову в двух сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:0.

Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Кудерметова шесть раз подала навылет, три раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Ее оппонентка за этот же временной отрезок подала навылет три раза, два раза ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Отметим, соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Мельбурне станет победительница противостояния между представительницей Японии Наоми Осакой с Андреа Петкович из Германии.