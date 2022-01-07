Элиста, 7 января 2022, 15:09 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 7 января.
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На лечении в госпиталях находятся 118 ковид-пациентов, из них в тяжёлом состоянии остаются десять человек. Режим самоизоляции соблюдают 218 жителей Калмыкии.
За весь период эпидемии в Калмыкии подтверждён 34 108 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 32 562 пациента.
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