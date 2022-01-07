Нур-Султан, , 15:08 — REGNUM Работа мобильных приложений крупнейших банков Казахстана восстановлена через мобильную связь. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Национального банка страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank и Kaspi. kz доступны клиентам без подключения к интернету по всей стране при наличии мобильной связи», — отмечается в сообщении.

Благодаря восстановлению работы приложений на территории страны снова стали доступны необходимые финансовые операции. В данный момент прилагаются усилия по возвращению населению доступа к мобильным приложениям банков второго уровня.