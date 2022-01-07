Брисбен, Австралия, 7 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Начало начального учебного года в Квинсленде (северо-восток Австралии) может быть отложено на несколько недель после того, как за последние 24 часа в регионе было зарегистрировано 10 953 новых случая COVID-19 по сравнению с 10 332 сутками ранее. Об этом в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

В министерстве здравоохранения Квинсленда предсказывают, что волна «Омикрона» в штате достигнет своего пика в конце января, именно тогда, когда начнется учебный год.

В этой связи премьер-министр Палащук предупредила, что начало первого семестра для учеников начальных школ может быть отложено на срок до двух недель, если территорию штата, как ожидается, захлестнет все нарастающая волна «Омикрона».

"Я просто хочу заверить родителей, что уж точно не стоит отправлять в школу непривитых младших школьников, если мы будем находится в ситуации пике этой волны», — дала понять Палщук, пообещав сделать официальное заявление о переносе даты начала учебного года в ближайшие дни.