Москва, , 15:05 — REGNUM Писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет 7 января. Об этом сообщила его жена Наталья агентству ТАСС.

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Она добавила, что писатель умер после тяжёлой болезни.

Тимофеевский окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1958 году. Работал на киностудиях «Союзмультфильм» и «Мульттелефильм», писал сценарии к детским мультфильмам. Самой известной работой Тимофеевского для детской мультипликации стал текст «Песенки крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка».

С начала 1950-х годов Тимофеевский начал писать стихи, однако первый сборник «Зимующим птицам» выпустил только в начале 1990-х годов.