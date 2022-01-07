Волгодонск, Ростовская область, 7 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Ростовской области накануне Рождества, 6 января, загорелся хозяйственный магазин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Илья Савченко ИА Красная Весна Магазин

Инцидент случился на бульваре Великой Победы в Волгодонске вечером 6 января. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Причина возникновения огня пока неизвестна.

На ликвидацию пожара ушло менее получаса. На месте работали две единицы техники и восемь человек.