Астана, 7 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Военных Армении из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские военно-транспортные самолеты Ил-76, три — уже вылетели из аэропорта Звартноц. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Знак отличия ОДКБ

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Российскими самолетами осуществляется переброска военнослужащих ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Три Ил-76 ВКСРоссии с подразделением миротворческого контингента из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из аэропорта Звартноц (Армения) в Казахстан, отмечется в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены с целью стабилизации обстановки в республике.