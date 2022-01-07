Аксайский район, Ростовская область, , 14:54 — REGNUM В Ростовской области суд рассмотрит дело о земельных махинациях в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Следователи полагают, что с 2017 года по 2020 год риэлтор похитила у клиентов 27 млн рублей. Женщина оформила фиктивные договоры купли-продажи земли, взяв у покупателей предоплату в размере полной стоимости участков. Злоумышленница незаконно переоформила два участка общей стоимостью 5 млн рублей на себя и свою мать.

На имущество обвиняемой наложен арест. Материалы уголовного дела о мошенничестве направлены в суд.