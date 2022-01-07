7 января 2022 | Время чтения 2 мин

В Казахстане дан приказ стрелять по террористам без предупреждения. Это именно то, чего не хватило когда-то Украине, чтобы справиться с фашистами…

Светлана Шаповалова, , 15:39 — REGNUM Приказ президента Казахстана Токаева открывать огонь по террористам на поражение взорвал соцсети. Большинство людей его поддержали. Самые одаряемые оценки были такими: «Молодец» и «Молодчина!». Также были проведены некоторые параллели с ситуацией на Украине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ау, Янукович! Видал, как надо было?» — иронизирует житель Красноярского края.

«Ну и правильно сделал!» — соглашается Александр Гоог.

«Заговорщики недооценили Токаева, как говорится, не суди по одёжке», — заметил житель Дагестана.

«Этот приказ нужно было отдать сразу!» — считает Олег Воробьёв.

«А как определят, где террористы, а где граждане, которые оказались не в том месте не в то время?» — спрашивает Александр Трегубов.

«Вот это уже по-мужски. Моё уважение президенту Казахстана», — написал Эван. «Именно этого и не хватило когда-то Украине, в результате чего фашисты взяли верх и теперь уже сами стреляют без предупреждения в русском Донбассе», — напомнил Лео.

Протестующие в Актюбинске сооружают юрту, 4 января 2022 года Esetok

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О том же самом в своём телеграм-канале пишет российская журналистка Марина Ахмедова:

«Слушаю обращение Токаева — открывать огонь на поражение, кто не сдастся, тот будет уничтожен. И отчётливо понимаю, что таких обращений бы не было, не будь Украины 14 года и ее Януковича».

"Молодец Токаев — не повторил ошибки Януковича», — соглашается Татьяна Медведовская.

«Работайте, братья!» — призвал известной цитатой Владислав Кириллович.

«Токаев поступает правильно! С террористами церемониться нельзя!» — отмечает Егор Панкратов.

«Прав Касым-Жомарт Кемелевич! Здравый, волевой и решительный президент! Мир и процветание Казахстану!» — пожелал Крымчанин.

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности Odkb-csto.org

«По другому нельзя. Только на поражение!» — соглашается Арсений Новиков. «Без решительных действий порядка не будет. Мирные граждане должны быть уверены в своей безопасности, а власть обязана ее обеспечить, если власть не способна это сделать, грош ей цена», — рассуждает АП.

«Сильный ход! Но за этими словами должна стоять сильнейшая поддержка. А эта поддержка может быть ТОЛЬКО со стороны России. Значит, идёт соединение», — считает Владислав.

«Уничтожайте на месте всех террористов и боевиков, завезенных пендоснёй в Казахстан с целью госпереворота, захвата, оккупации и уничтожения! Фашингтону должен быть выказан протест за нападение и требование возмещение ущерба на миллиарды долларов!» — призывает Москвич.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались из-за высокой стоимости газа 2 января 2022 года. Постепенно они переросли в массовые погромы и стычки с военными и полицией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил военную помощь у ОДКБ 5 января, на что был получен положительный ответ.

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Уже 7 января Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении отметил, что беспорядки в республике должны быть подавлены, а силовики получили приказ вести по боевикам стрельбу на поражение.

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