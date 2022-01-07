Астана, 7 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул республику. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda. kz в своем телеграмм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

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"У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время в Казахстане остаётся только старший брат бывшего казахского лидера Болат Назарбаев и отмечается, что в официальных сообщениях и выступлениях столицу страны не называют Нур-Султаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алма-Ате задержали бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева — Самата Абиша.