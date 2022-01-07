Нур-Султан, , 14:41 — REGNUM Алкогольные отделы убрали с прилавков магазинов в Нур-Султане (Казахстан). Об этом 7 января передает Spuntik Казахстан.

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В наличии в магазинах города остались основные продукты — крупы, хлеб, мясо, овощи, фрукты. Ажиотажа в торговых сетях не наблюдается, обстановка спокойная.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что включит интернет в ряде регионов страны. При этом отметил, что свободный доступ в сеть не означает «свободное размещение … клеветы, оскорблений, подстрекательств».

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева — на ограниченный период с целью стабилизации обстановки в стране.