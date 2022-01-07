Алма-Ата, Казахстан, , 15:00 — REGNUM В Алма-Ате задержали бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назрбаева — Самата Абиша. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda. kz со ссылкой на источник.

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"Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш задержан в Алматы два часа назад», — сказал он.

Позже портал ORDA. KZ опроверг своё же заявление о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша: «Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять», — заявили в редакции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана на центральной площади 7 января начался новый митинг.