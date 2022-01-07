Вашингтон, 7 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Организаторы крупнейшей выставки индустрии компьютерных игр Electronic Entertainment Expo (E3) объявили о переводе мероприятия в 2022 году в онлайн-формат. 7 января об этом сообщает агентство Bloomberg.

Sergey Galyonkin Стенд Nintendo на E3

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Перевод мероприятия в онлайн анонсирован за пять месяцев до выставки. E3 2022 запланирована на июль текущего года. Организаторы объясняют своё решение неопределённостью эпидемиологической ситуации.

Выставка E3 проводится в Лос-Анджелесе с 1995 года. На ежегодном мероприятии разработчики и издатели видеоигр, а также производители программного и аппаратного обеспечения проводят презентации своих новых проектов.

В 2020 году выставка E3 была отменена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2021 году мероприятие прошло в онлайн-формате.