Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Заявление о штатной работе всех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстана сделал 7 января министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Все три НПЗ работают в стабильном, штатном режиме и полностью обеспечены нефтью», — отметил он, передает пресс-служба ведомства.

При этом, по его словам, «наблюдается определенное снижение добычи нефти и газа на Тенгизе, в связи с ограничением вывоза производимой продукции».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста — после решения правительства повысить цены на газ в 2 раза. Протестные акции переросли в массовые беспорядки.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.