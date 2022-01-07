Москва, 7 января 2022, 14:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной героя России генерала армии Анатолия Квашнина. Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», — отметил он.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин скончался в Москве от COVID-19.
Он возглавлял Генштаб ВС РФ в 1997 — 2004 гг.