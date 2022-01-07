Азов, Ростовская область, 7 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Ростовской области злоумышленники напали на территорию монастырского подворья в Азове. Неизвестные украли колокол весом 50 килограммов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колокола на часовне

Пропажу обнаружил настоятель Предтеченского храма, пишет телеграм-канал Don Mash. Мужской монастырь во имя святого Иоанна Предтечи в Азове (ныне Иоанно-Предтеченское архиерейское монастырское подворье Ростовской-на-Дону епархии) с 2012 года находится на реконструкции.

Полиция ищет злоумышленников.