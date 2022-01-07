Кабул, , 14:25 — REGNUM Посольство Афганистана в Исламабаде объявило, что несколько пакистанских бизнесменов доставили 85 тонн продуктов питания и других предметов первой необходимости в консульство Афганистана в Карачи в рамках гуманитарной помощи.

Посольство заявило в пятницу, 7 января, что помощь вскоре будет отправлена в Афганистан для распределения среди нуждающихся.

Ранее две пакистанские благотворительные организации отправили в Афганистан 28 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, Пакистан уделяет особое внимание оказанию гуманитарной помощи и взаимодействию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в Пакистане стране состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества по афганскому кризису.