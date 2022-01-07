Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Криминального авторитета Армана Джумагельдиева (по прозвищу «Дикий») удалось задержать в Казахстане. Об этом 7 января сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главный штаб по борьбе с терроризмом.

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Пока нет подробностей, связанных с операцией по его задержанию.

Джумагельдиев вернулся в страну для участия в незаконных митингах в стране, пишут СМИ.

Протесты в Казахстане начались 2 января, причиной стало повышение цены на сжиженный газ.