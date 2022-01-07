* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:17 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что они спасли Афганистан от экономического коллапса.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства талибов Амир Хан Моттаки заявил на встрече с представителями ряда министерств в Кабуле, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили внутренние финансовые ресурсы.

Моттаки добавил, что квартальная зарплата государственных служащих уже выплачена, а зарплата за четвертый месяц будет выплачена в ближайшее время.

Он также сказал, что давление на афганскую банковскую систему уменьшается.