Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили менее 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время прививку от COVID-19 сделали 1 млн 962,1 тыс. человек (+ 867 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 916,54 тыс. человек (+ 487 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области предполагается от коронавируса планируется привить почти 2,8 тыс. человек — 80% взрослого населения. Однако в период зимних каникул темпы вакцинации заметно снизились.

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