Астана, 7 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана на центральной площади 7 января начался новый митинг. Об этом сообщает издание Orda.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Протест

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По данным журналистов, активистов, которые ночевали в палатках на площади, заменили сотоварищи. На митинг прибыли около 2 тыс. человек, и их количество постепенно растёт.

Сообщается, что после проведения пятничной молитвы протестующие объявят о новых требованиях властям.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января с выступлений в Жанаозене. Сначала возмущение граждан вызвало резкое повышение цен на сжиженный газ. После того, как власти уступили, протестующие в Жанаозене потребовали сменить в стране президента, а также глав областей и городов.