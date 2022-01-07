Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Известный певец 52-летний Авраам Руссо попал в одну из больниц США. Об этом 7 января пишет «Собеседник».

Госпитализация Руссо связана с операцией — вмешательства потребовали последствия покушения на артиста в середине 2000-х гг.

Хирурги будут восстанавливать нормальную циркуляцию крови.

«Во время операции была пережата глубокая вена бедра, во избежание кровопотерь и смерти. Но это нарушало циркуляцию крови в организме Авраама в течение последующих 15 лет», — объяснила представительница артиста Анна Либерман.